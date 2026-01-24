ORF-Moderator Norbert Oberhauser wird Papa von Zwillingen

Der "Studio 2"-Moderator Norbert Oberhauser (53) hatte am Samstag freudige Nachrichten zu verkünden: er wird noch einmal Papa und das gleich von Zwillingen, denn seine Freundin Julia ist schwanger.

Auf Instagram schreibt er, dass sie ihm den "Glauben an die große Liebe zurückgegeben" hat. Denn "vor 2,5 Jahren hat es mich privat, völlig unerwartet, aus der Bahn geworfen und ich hatte keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Heute weiß ich: Aus Chaos kann Heimat werden."

Oberhauser spielt damit auf das Ehe-Aus mit seiner Ex-Frau Sarah an, das 2023 bekannt wurde. Mit ihr hat er zwei Söhne. "Mit meinen beiden Jungs an unserer Seite und zwei kleinen Wundern unter deinem Herzen wächst unsere Familie. Und ich könnte nicht glücklicher sein", schreibt er davon, angekommen zu sein.

Julia und er traten im Oktober 2024 zum ersten Mal gemeinsam bei Toni Mörwalds Palazzo öffentlich als Paar auf, seit Sommer 2024 sind sie zusammen.