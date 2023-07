Belinda Carlisle: Aus welcher "Katastrophe" ein "großes Geschenk" wurde

US-Sängerin Belinda Carlisle (64, "Heaven Is A Place On Earth") ist am Dienstag bei der Feier zum Unabhängigkeitstag der USA in Washington vor dem Capitol aufgetreten. "Was ich anfangs für eine Katastrophe hielt, entpuppte sich am Ende als großes Geschenk", sagte sie dem People-Magazine über den Verlauf ihrer Karriere und ihrer Rückkehr in die Popwelt.