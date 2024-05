Austro-Newcomer Lex Wolff erobert deutsches Fernsehen

Ab dem 16. Juni 2024 tritt der Sänger in der bekannten Schlagershow "Immer wieder sonntags" bei Stefan Mross auf. Im Rahmen der Sommerhitparade wird er dort seinen selbstgeschriebenen Song "Bleib bei mir" vorstellen.

"Ich bin überglücklich und kann es immer noch kaum fassen, dass mir als eher unbekanntem Österreicher so eine unglaubliche Chance gegeben wird", sagt der Austro-Newcomer dem KURIER. Lex Wolff, der bisher noch keinen Plattenvertrag hat, sieht den Auftritt bei unseren deutschen Nachbarn als langersehnten Startschuss für seine Karriere.

"Es wäre wahnsinnig toll, wenn dadurch Menschen auf mich aufmerksam werden und mich auf meinem musikalischen Weg begleiten möchten", hofft Wolff im Gespräch mit dem KURIER für seine Zukunft. Dass er in der beliebten Vormittagssendung auftreten kann, verdankt er seinem Mut: "Ich habe einfach einen Demosong von mir an die Produktionsfirma der Sendung geschickt. Dass tatsächlich jemand antwortet und mich kurz darauf einlädt, war eine riesige Überraschung."

Sein erster Ausflug in die Musik- und Fernsehwelt ist es allerdings nicht. "Als Kind war ich beim Kiddy Contest dabei, und ich erinnere mich noch ungefähr daran, wie eine Fernsehkamera aussieht", lacht Lex Wolff im Interview mit dem KURIER.

Seit seiner Kindheit arbeitet der Wiener unermüdlich an seinem Ziel und war unter anderem als Jugendlicher mit der Austropop-Band "Gimme5" auf heimischen Bühnen unterwegs – der große Durchbruch blieb bisher aber noch aus.

"Ich bin gefühlt in jedem Dorf, bei jedem Gesangswettbewerb aufgetreten und habe dort auch gute Plätze belegt. In Österreich ist es aber nicht so einfach, mit deutschem Schlagerpop auf sich aufmerksam zu machen. Auch bei Castingshows kommt diese Musikrichtung eher weniger vor, obwohl Austropop und Schlager eigentlich sehr erfolgreich sind."