Auf der Instagram-Seite des verstorbenen US-Musikers Oliver Tree wird angekündigt, dass sein Vermächtnis in Form einer Stiftung mit dem Namen Dr. Oliver Tree’s Extremely Epic Grant For Baby Geniuses weiterleben soll. "Dies ist etwas, das Oliver noch vor seinem Tod auf die Beine gestellt und in seinem Testament festgehalten hatte. Wir werden dafür sorgen, dass sein Wunsch in Erfüllung geht, damit mehr Freude, Liebe und Kunst in der Welt verbreitet werden können – das war sein letzter Wunsch", heißt es in dem Statement.

Trees Leichnam wurde inzwischen in seine Heimat überstellt. "Vielen Dank an alle, die Kontakt aufgenommen, ihre Liebe und Unterstützung gezeigt und Oliver auf unglaubliche Weise gewürdigt haben. Die beständige Liebe, Unterstützung und positive Einstellung helfen der Familie, den Freunden und den Weggefährten, diese extrem schwierigen Zeiten zu überstehen. Oliver ist nun zurück in Kalifornien, wo er endlich ruhen kann."