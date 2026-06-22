Bei Helikopter-Unfall verstorben: US-Musiker Oliver Tree wird letzter Wunsch erfüllt
Auf der Instagram-Seite des verstorbenen US-Musikers Oliver Tree wird angekündigt, dass sein Vermächtnis in Form einer Stiftung mit dem Namen Dr. Oliver Tree’s Extremely Epic Grant For Baby Geniuses weiterleben soll. "Dies ist etwas, das Oliver noch vor seinem Tod auf die Beine gestellt und in seinem Testament festgehalten hatte. Wir werden dafür sorgen, dass sein Wunsch in Erfüllung geht, damit mehr Freude, Liebe und Kunst in der Welt verbreitet werden können – das war sein letzter Wunsch", heißt es in dem Statement.
Trees Leichnam wurde inzwischen in seine Heimat überstellt. "Vielen Dank an alle, die Kontakt aufgenommen, ihre Liebe und Unterstützung gezeigt und Oliver auf unglaubliche Weise gewürdigt haben. Die beständige Liebe, Unterstützung und positive Einstellung helfen der Familie, den Freunden und den Weggefährten, diese extrem schwierigen Zeiten zu überstehen. Oliver ist nun zurück in Kalifornien, wo er endlich ruhen kann."
Helikopter-Unfall riss sechs Menschen aus dem Leben
Tree kam am 14. Juni bei der Kollision zweier Hubschrauber über Rio de Janeiro ums Leben, gemeinsam mit fünf weiteren Personen. Die beiden Helikopter stießen im Westen der brasilianischen Metropole in der Luft zusammen und stürzten auf dem Gelände eines Autohändlers ab. Alle sechs Insassen starben. Nach dem Absturz brach Feuer aus.
Tree war zu jenem Zeitpunkt gerade in Brasilien auf Tournee. Der für seinen markanten Topfschnitt bekannte 32-Jährige war mit Songs wie "Alien Boy", "Life Goes On" und "Miss You" bekannt geworden und kommt im Streamingdienst Spotify auf mehr als 700 Millionen Aufrufe.
Der Unfall ereignete sich im westlichen Vorort Recreio dos Bandeirantes. Bilder lokaler Fernsehsender zeigten eine dicke schwarze Rauchwolke über dem Autohaus und brennende Fahrzeuge. Die Unglücksursache war zunächst unklar.
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