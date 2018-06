Bei diesen Promi-Paaren spielt das Alter keine Rolle

Beziehungen und Ehen mit großen Altersunterschieden gehören heutzutage in Hollywood schon fast zum guten Ton. Oft sind es Männer, die eine deutlich jüngere Frau an ihrer Seite haben. Doch es geht auch andersherum: Stars wie Madonna und Heidi Klum beweisen, dass es man als reife Frau noch genauso viel Spaß an der Liebe haben kann wie in Jugendtagen.

Sugar Mamas, Sugar Daddies und junge Toy Boys

Während sich weibliche Stars in den besten Jahren gerne einen sogenannten "Toyboy" angeln, schmücken sich alternde Hollywood-Stars, auch "Sugar Daddies" genannt, nicht erst seit den 1050er Jahren gerne mit schönen, jungen Frauen. Das gilt übrigens heute für Otto Normalverbraucher genauso wie für die Prominenz.