Bei diesem Witz konnte sich selbst Prinz William nicht mehr zusammenreißen

Auch Charles zu Scherzen aufgelegt

Der britische König Charles zeigte sich kurz vor seiner Krönung im Mai dieses Jahres ebenfalls von seiner humorvollen Seite: In einer neuen BBC-Dokumentation, die einen Blick hinter die Kulissen des historischen Tages ermöglichen soll, ist der Monarch scherzend zu sehen. Charles - gekleidet in seine pompöse Robe - hebt in dem Clip den Arm und witzelt in Richtung seiner Pagen und seines Enkelsohns Prinz George: "Ich kann fliegen." Die Doku mit dem Titel "Charles III: The Coronation Year" soll am 26. Dezember ausgestrahlt werden.

Prinz George hatte bei der Krönung eine besondere Rolle: Er war in der Westminster Abbey gemeinsam mit drei anderen Buben als Ehrenpageseines Großvaters Charles im Einsatz. Später winkten alle drei Enkel gemeinsam mit ihren Cousins und Cousinen vom Balkon den jubelnden Massen zu.