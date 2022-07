Bedenklich: Kristen Bell verabreicht ihren Kindern Schlafmittel

Im Disney-Erfolgsanimationsfilm "Frozen" verleiht US-Schauspielerin Kristen Bell der Figur Anna ihre Stimme - und lässt damit Millionen Kinderherzen höher schlagen. Wenn es um die Erziehung ihrer eigenen Kinder geht, wendet die Schauspielerin jedoch bedenkliche Methoden an.

Bell und Shepard verabreichen Töchtern Schlafmittel

Die Ehefrau von Schauspieler Dax Shepard verriet in einem Interview, dass ihre beiden Töchter kürzlich in ihr eigenes Zimmer umgezogen seien und nicht mehr im Bett ihrer Eltern schlafen. "Sie schlafen nun in ihrem Zimmer in Betten direkt nebeneinander und kuscheln mit sich, statt mit uns", erzählte die 42-Jährige gegenüber E! News. Was sie dann noch zu sagen hatte, sorgt jedoch für Kopfschütteln. Bell verriet nämlich, dass sie und ihr Mann ihren Kindern in der Vergangenheit Schlafmittel verabreicht hätten, um abends ihre Ruhe zu haben.