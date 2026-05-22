Beauty-OP? Anne Hathaways Aussehen sorgt für Spekulationen

Anne Hathaways Erscheinungsbild hatte zuletzt für Spekulationen gesorgt. Nachdem der "Teufel trägt Prada"-Star seine Fans kürzlich mit einem neuen Look überrascht hatte, wurde gerätselt, ob sich die 43-Jährige möglicherweise einem Facelifting unterzogen haben könnte. Nun nahm die Schauspielerin zu den Gerüchten Stellung. Hathaways verblüffend einfacher Trick für Lifting-Effekt Aber alles der Reihe nach. Hathaways jugendliches Aussehen hatte im März bei den Oscars 2026 für Aufsehen gesorgt. Sie dementierte ein chirurgisches Facelifting zunächst indirekt, in dem sie einen Clip auf Instagram postete, in dem sie einen Trick ihres Hairstylisten Orlando Pita vorstellte, mit dem dieser ihrem Gesicht ein vorübergehendes Lifting verleiht. In dem Video demonstrierte Hathaway, wie Pita zwei versteckte Zöpfe im Bereich ihrer Schläfen flechtet, um die Augenpartie beim Stylen ihrer Frisur optisch anzuheben. Damit sehe man "ein kleines bisschen wacher aus", so der Filmstar.

Im Internet wurden dennoch Gerüchte verbreitet, sie habe sich unters Messer gelegt und sich einer Gesichtsstraffung unterzogen. Anne Hathaway äußert sich zu Beauty-OP-Gerüchten Zu den Mutmaßungen nahm Hathaway nun im Interview mit dem Elle-Magazin direkt Stellung. "Ich würde nicht sagen, dass es gezielt war. Aber wir leben in einer Zeit, in der die Leute sehr selbstsicher annehmen, was sie für Fakt halten, und manchmal stimmt das, manchmal aber auch nicht", sagte sie, bevor sie fortfuhr: "Am liebsten würde ich mich zu nichts äußern und einfach im Geheimnis leben, ohne Aufsehen zu erregen. Aber die Spekulationen sind so laut geworden, dass man einfach das Bedürfnis verspürt, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und ich werde mich wohl immer fragen: 'Hätte ich das posten sollen oder nicht? Hätte ich einfach weitermachen und das tun sollen, was mich glücklich macht und mir auf dem roten Teppich mehr Selbstvertrauen gibt?'"