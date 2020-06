Die anderen McCartneys

Ein böses Virus streckte Beatles-Legende Paul McCartney während seiner Japan-Tour vergangene Woche nieder. Inzwischen durfte der 71-Jährige das Krankenhaus in Tokio verlassen und die Rückreise nach England antreten. " Japan ist kein gutes Land für Paul", erzählte seine Stiefschwester Ruth McCartney (54) im KURIER-Gespräch in ihrem Haus in Playa del Rey in Los Angeles. "Er wurde dort einmal verhaftet und musste wegen Marihuana ins Gefängnis."