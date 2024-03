BBC-Moderator Nick Sheridan stirbt mit 32 Jahren nach dem Joggen

Der junge Mann brach vor zehn Tagen beim Joggen zusammen. Vermutet wird ein geplatztes Hirn-Aneurysma. Der gebürtige Ire wurde im Spital behandelt und in ein künstliches Koma versetzt, verstarb aber am Mittwoch im Kreis seiner Familie.

"Er war ein äußerst talentierter Journalist, Moderator und Autor – und einer dieser seltenen Menschen, die das Leben aller um sie herum besser machen. Witzig, klug, freundlich. Ein liebenswerter Mensch", heißt es in einem Statement über den verstorbenen Journalisten.

Gary Smith, Nachrichtenchef von BBC Schottland, informierte das Team über den Tod ihres Kollegen. "Nick war ein wundervoller Kollege für diejenigen von uns, die mit ihm zusammengearbeitet haben", sagt er über Shreridan, der seit 2018 für den Sender gearbeitet hatte,

Er moderierte diverse Nachrichten-Formate - darunter "Reporting Scotland", "Drivetime" oder "The Nine und Seven Days" und verfasste außerdem Kinderbücher.