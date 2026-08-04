Neue Pamela Anderson: So tickt „Baywatch“-Star Brooks Nader

„Baywatch“-Fans dürften sich freuen. Im Jänner 2027 startet auf dem US-Sender Fox ein Reboot der Kult-Serie mit einer ersten Staffel. Im Zentrum steht diesmal Hobie Buchannon, der Sohn von der früheren Hauptfigur Mitch Buchannon, gespielt von David Hasselhoff. Die Hauptrolle des erwachsenen Hobie als Baywatch-Captain übernimmt Stephen Amell. Neben ihm werden in der neuen Serie unter anderem Influencer Noah Beck, „Pretty Little Liars“-Darstellerin Shay Mitchell, Hassie Harrison, Jessica Belkin, Livvy Dunne, Thaddeus LaGron und Model Brooks Nader zu sehen sein. Letztere wird bereits als „neue Pamela Anderson“ gehandelt.

Brooks Nader zeigt sich im roten Badeanzug Auf Instagram gewährte Nader jetzt einen Einblick in die Dreharbeiten zum „Baywatch“-Reboot - nur wenige Stunden, nachdem sie Fotos von ihrem Urlaub auf einer Yacht im Mittelmeer gepostet hatte. Der neue Star der Serie teilte mehrere Fotos vom Set, auf denen sie den legendären roten Badeanzug trägt. Das Covergirl der Sports Illustrated-Badeanzugausgabe posierte außerdem am Strand mit Crewmitgliedern und ließ sich aus dem Inneren des Maskenwagens für die Vorbereitungen auf den Dreh ablichten. Nader spielt in der Neuauflage der Kultserie, die Pamela Anderson in den 1990er Jahren zum globalen Sexsymbol gemacht hatte, Selene, eine der Kapitäninnen der Rettungsschwimmer am Zuma Beach.