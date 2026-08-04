Neue Pamela Anderson: So tickt „Baywatch“-Star Brooks Nader
„Baywatch“-Fans dürften sich freuen. Im Jänner 2027 startet auf dem US-Sender Fox ein Reboot der Kult-Serie mit einer ersten Staffel. Im Zentrum steht diesmal Hobie Buchannon, der Sohn von der früheren Hauptfigur Mitch Buchannon, gespielt von David Hasselhoff. Die Hauptrolle des erwachsenen Hobie als Baywatch-Captain übernimmt Stephen Amell. Neben ihm werden in der neuen Serie unter anderem Influencer Noah Beck, „Pretty Little Liars“-Darstellerin Shay Mitchell, Hassie Harrison, Jessica Belkin, Livvy Dunne, Thaddeus LaGron und Model Brooks Nader zu sehen sein.
Letztere wird bereits als „neue Pamela Anderson“ gehandelt.
Brooks Nader zeigt sich im roten Badeanzug
Auf Instagram gewährte Nader jetzt einen Einblick in die Dreharbeiten zum „Baywatch“-Reboot - nur wenige Stunden, nachdem sie Fotos von ihrem Urlaub auf einer Yacht im Mittelmeer gepostet hatte.
Der neue Star der Serie teilte mehrere Fotos vom Set, auf denen sie den legendären roten Badeanzug trägt. Das Covergirl der Sports Illustrated-Badeanzugausgabe posierte außerdem am Strand mit Crewmitgliedern und ließ sich aus dem Inneren des Maskenwagens für die Vorbereitungen auf den Dreh ablichten.
Nader spielt in der Neuauflage der Kultserie, die Pamela Anderson in den 1990er Jahren zum globalen Sexsymbol gemacht hatte, Selene, eine der Kapitäninnen der Rettungsschwimmer am Zuma Beach.
So tickt der neue „Baywatch“-Star
Nach ihrem Sieg beim Modelwettbewerb „Swim Search“ im Jahr 2019 wurde die aus Baton Rouge, Louisiana, stammende Nader Model für die Sports Illustrated Swimsuit-Ausgabe. 2024 nahm sie an der 33. Staffel von „Dancing with the Stars“ teil. Gemeinsam mit ihren Schwestern ist sie außerdem in ihrer Reality-Show „Love Thy Nader“ zu sehen. Bereits 2018 hatte Nader eine kleine Nebenrolle als Pflegerin Lisa in dem Action-Krimi „Backtrace“.
Neben dem Modeln und der Schauspielerei ist die 29-Jährige auch kreativ tätig. In Zusammenarbeit mit der Marke Electric Picks brachte sie eine eigene Schmuckkollektion auf den Markt. Außerdem gründete Nader eine Marke für Inneneinrichtung und Wohnaccessoires namens Home by BN.
Privat gilt sie als Single, nachdem sie zuletzt mit Taron Egerton in Verbindung gebracht wurde. Quellen bestätigten gegenüber People zuletzt allerdings, dass ihre Karriere für Nader derzeit oberste Priorität hat.
„Brooks ist momentan komplett Single. Sie geht zwar aus und hat Spaß, aber ihr Hauptaugenmerk liegt auf Baywatch“, behauptete da ein Insider. „Brooks dreht gerade in L.A. sowohl Baywatch als auch Love Thy Nader. Ihr Fokus liegt ganz auf ihrer Arbeit.“
Nader selbst betont, „nie“ mit Egerton zusammen gewesen zu sein. „Ich bin einfach Single und genieße mein Leben, immer“, sagte sie.
Kommentare