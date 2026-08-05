Barry Manilow verschiebt „wegen unvorhergesehener Umstände“ Konzert

Pop-Star Barry Manilow musste ein Konzert im US-Bundesstaat Kentucky kurzfristig absagen. „Aufgrund unvorhergesehener Umstände wurde die für heute Abend geplante Vorstellung in Lexington verschoben“, schreibt der Musiker auf Instagram ohne weitere Details zu nennen.

Im Februar hatte er kommuniziert, nach einer Lungenkrebs-Operation eine längere Bühnenpause einlegen zu müssen. Auf ärztliches Anraten verschiebe er seine damals geplanten Auftritte in Las Vegas, hatte der Sänger auf Instagram mitgeteilt. Er müsse sich noch ein paar Wochen länger ausruhen. Seinen Fans versicherte er aber, dass es ihm nach der OP „großartig“ gehe und er sich ausgezeichnet davon erhole. Er mache schon wieder Sport und verbringe Zeit im Studio.

Kurz vor Weihnachten hatte Manilow seine Lungenkrebs-Diagnose öffentlich gemacht. „Ein MRT fand einen krebsartigen Fleck auf meiner linken Lunge, der entfernt werden muss“, schrieb er damals auf Instagram. Er habe zuvor viele Wochen unter einer Bronchitis gelitten. Als Nächstes stehe eine Operation an, um das verdächtige Gewebe zu entfernen. Chemotherapie und Bestrahlung brauche er zunächst nicht - „nur Hühnersuppe und Wiederholungen von I Love Lucy“, eine US-Sitcom aus den 50er Jahren.

Ob die aktuelle Absage mit der Erkrankung zusammenhängt, ist unklar.