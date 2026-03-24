Barry Manilow: Offene Worte über Lungenkrebsdiagnose und -behandlung

Sänger Barry Manilow hat Ende 2025 öffentlich gemacht, an Lungenkrebs erkrankt zu sein, nachdem ein Fleck auf der Lunge entdeckt wurde. Vor wenigen Wochen erklärte der Pop-Star, nach einer Operation eine längere Bühnenpause einzulegen. Auf ärztliches Anraten verschiebe er seine für Mitte Februar geplanten Auftritte in Las Vegas, teilte der Sänger auf Instagram mit. Barry Manilow: Krebsdiagnose war Zufallsbefund Mit dem Magazin People sprach der 82-Jährige, der gerade die Veröffentlichung seines 33. Studioalbums "What a Time" für den 5. Juni angekündigt hat, nun erstmals ausführlich über seine Diagnose und Behandlung. "Man denkt einfach nicht darüber nach, wie zerbrechlich das Leben ist. Und plötzlich hat man Lungenkrebs. Aber ich bin noch da. Nicht ganz. Ein Teil von mir fehlt – sie haben mir einen Teil genommen, und jetzt muss ich herausfinden: 'Was mache ich jetzt?'", sagte die Musiklegende.

Mit der Diagnose Lungenkrebs habe er nicht gerechnet, als er sich im November wegen Hüftschmerzen zum Arzt begab. Dieser ordnete ein MRT des Beckens und anschließend auch der Lunge an, nachdem er erfahren hatte, dass der Sänger kürzlich zwei Bronchitis-Schübe überstanden hatte. "Wenn er das nicht getan hätte, Mann … Er hat mir das Leben gerettet, denn ich hatte keinerlei Symptome", erzählte Manilow. "Ich hätte ewig weitermachen können, mir tat nichts weh – aber dann entdeckten sie diesen Punkt in meiner Lunge." Manilow erinnerte sich: "Sie riefen mich an und sagten: 'Könnte Krebs sein.' Das ist ein schreckliches Wort", so der Sänger über den Moment, in dem er vom Verdacht seiner Ärzte erfuhr - den er zunächst nicht wahrhaben wollte: "Nicht ich. Verdammt noch mal. Ich kann keinen Krebs haben." Weitere Untersuchungen bestätigten jedoch, dass es sich um Lungenkrebs im Stadium 1. handelt.