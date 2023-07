"Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Gerwig machte früher selbst als Schauspielerin Karriere und 2018 dann mit ihrem Regiedebüt "Lady Bird" Schlagzeilen. Als erst fünfte Frau überhaupt wurde sie für den Regie-Oscar nominiert, am Ende ging sie aber leer aus. Gerwig wurde damals auch für das beste Original-Drehbuch nominiert, so wie später mit dem Drehbuch für "Little Women" (2020).