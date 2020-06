Barbara Kaudelka: "Leerläufe habe ich fast nie"

Alexander Pschill

Seit die Wienerin 2002 von Publizistik und Geschichte auf Schauspiel umsattelte, fehlte es nicht an Jobangeboten. Im Fernsehen war sie zuletzt an der Seite des Schauspielkollegenin "Janus" zu sehen. Im Vorjahr spielte sie in der US-TV-Serie "Covert Affairs" in einer Episode mit.

Und jetzt probt sie für den Kultursommer in Laxenburg, wo sie in einer Doppelrolle als Venus und Kassandra mit Adi Hirschal, Sigrid Spörk und Erich Furrer auf der Bühne stehen wird. ("Die schöne Helena", Premiere am 22. 6.)