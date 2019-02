Barbara Becker tanzt bei RTL-Show "Let's Dance"

Die Designerin Barbara Becker (52) schwingt bald in der RTL-Show " Let's Dance" das Tanzbein. Die Ex-Frau von Tennisstar Boris Becker ist in diesem Jahr eine der Kandidatinnen des Promi-Formats, wie der Sender am Montag mitteilte. "Normalerweise denke ich zu viel und tanze zu wenig", erklärte Becker.

Es nun von einem Profi zu lernen und dabei Liebe zu Musik mit Technik und Disziplin zu verbinden, sei eine besondere Herausforderung für sie. Bei " Let's Dance" tanzen Prominente mit Profi-Tänzern und präsentieren Woche für Woche wechselnde Choreographien vor einer Jury. In der zurückliegenden Staffel sicherte sich Moderator Ingolf Lück (60) den Titel "Dancing Star 2018".