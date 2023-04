"Backstreet Boy" Nick Carter wegen sexueller Nötigung verklagt

Die heute 38-Jährige beschuldigt den Sänger, sie erstmals im November 2017 in seinem Haus vergewaltigt zu haben. "Die Anschuldigungen gegen Harvey Weinstein seien "ein großer Auslöser" für sie gewesen, sich dem Thema zu stellen.

Im folgenden Februar habe sie einen Bericht bei der Polizei von Santa Monica eingereicht, in der Hoffnung, dass Carter strafrechtlich verfolgt würde. Die Staatsanwaltschaft habe eine Strafverfolgung aber abgelehnt, da die Verjährungsfrist abgelaufen war.

Ein kalifornisches Gesetz, das Anfang dieses Jahres in Kraft trat, verlängerte die Verjährungsfrist für die Meldung sexueller Übergriffe - weswegen Schuman jetzt versucht, gegen den Sänger rechtlich vorzugehen.

Carter reicht Gegenklage ein

Nick Carter hat die Vorwürfe bereits wiederholt abgewiesen. Im Februar reichte er außerdem eine Gegenklage gegen sie und Shannon Ruth ein, die ihn im Dezember 2022 verklagt hat, weil er sie 2001 im Alter von 17 Jahren angeblich in einem Tourbus vergewaltigt hat. In seiner Gegenklage wegen Verleumdung und Erpressung behauptete Carter, die beiden Frauen seien an einer "Verschwörung" gegen ihn beteiligt.