Film über Amy Winehouse: Fans lästern über Marisa Abelas mangelndes Gesangstalent

Um Amy Winehouse in "Back to Black" zu verkörpern, musste Marisa Abela Gesangsunterricht nehmen.

Mit "Back to Black" startet am 18. April 2024 der erste Spielfilm über das viel zu kurze Leben der außergewöhnlichen Musikerin Amy Winehouse in den österreichischen Kinos.

In der Hauptrolle zu sehen ist die britische Schauspielerin Marisa Abela ("Industry"), die im Film auch selbst singt. In einem neuen Clip, der von den Machern des Films veröffentlicht wurde, ist die 27-Jährige zu sehen, wie sie als Amy Winehouse in der Londoner Ronnie Scott Jazz Bar auftritt. Eingefleischte Winehouse-Fans zeigen sich von der Aufführung jedoch wenig beeindruckt.

Winehouse-Fans lästern über Abelas Gesang in "Back to Black" Nach der Veröffentlichung des Ausschnitts aus dem neuen Biopic über das Leben der Musikikone scherzten Socia-Media-User, die Gesangsszenen seien "beleidigend", und dass eine "strafrechtliche Anklage gegen die Macher des Films erhoben werden sollte".

Tatsächlich verriet Abela kürzlich, dass sie die Rolle bekommen hatte, bevor jemand überhaupt wusste, ob sie singen kann oder nicht. In der "Jonathan Ross Show" kam die Schauspielerin auf ihr Vorsprechen für den Film zu sprechen.

Marisa Abela musste für Winehouse-Rolle singen lernen "Ich glaube nicht, dass mich während des Vorsprechens überhaupt jemand gefragt hat, ob ich singen kann", erinnerte sie sich. "Ich wusste, dass Sam [Anmerkung: Sam Taylor-Johnson; Regisseur des Films] und ich das gleiche Gefühl hatten, dass derjenige, der diese Rolle spielen würde, von innen heraus Amy sein musste." Um sich auf die Rolle der verstorbenen Sängerin vorzubereiten, habe sie schließlich doch Gesangsunterricht nehmen müssen. "Als ich den Job bekam, wollte ich so gut wie möglich singen lernen, denn das war ihr gewähltes Medium – das war ihre Kunstform, so drückte sie sich aus", fügte sie hinzu. "Es fühlte sich so seltsam an, meinen Mund zu öffnen, um zu singen", gestand sie und erzählte: "Ich habe wirklich viel geübt, ich habe vier Monate lang zwei Stunden am Tag geprobt." Amy-Winehouse-Fans konnte sie es damit aber, wie es aussieht, nicht recht machen.