"Back" ma’s wieder an!

E msiges Treiben, flinke, unaufgeregte Hände, Wuzeln und Rollen. Ein Mal im Jahr helfen prominente Damen und Herren den „Demel“-Konditoren aus, um Weihnachtskekse zugunsten des „ Caritas Hauses Schönbrunn“ zu backen. Flink und unaufgeregt – das war nicht immer so, weiß KURIER-freizeit-Style-Expertin Isabella Klausnitzer zu berichten: „ Rotraut Konrad hat mir die Vanillekipferln beigebracht, denn ich konnte das früher nicht. Sie fragte, wie ich zu Hause überhaupt überleben konnte, ohne Selbstgebackenes aufzutischen.“ Nun, das wollten wir von Isas Sohn Rafael wissen, der mit Begeisterung ans Werk ging: „Kekse gibt es bei uns in der Tat selten, weil meine Mutter und mein Vater sehr gesund leben, Joghurt und so, und ich ja eher nicht.“