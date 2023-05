Baby von "Taff"-Moderatorin Viviane Geppert ist da: So heißt ihr Sohn

Die deutsche Moderatorin Viviane Geppert ("Taff") ist Mutter geworden. "Unsere Herzen explodieren vor Liebe & Stolz!! Welcome to the world, Luka. Ab jetzt beginnt das Abenteuer", kommentierte sie zwei Fotos, auf denen Hände und Füße des Neugeborenen zu sehen sind. Ihren Post versah sie mit einem blauen Herzen.