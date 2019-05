Baby Sussex ist da: So reagiert das Netz

Vor nicht einmal einem Jahr feierten Harry und Meghan vor Millionen von Zuschauern ihre Traumhochzeit. Nun sind der Prinz und die Herzogin von Sussex Eltern geworden. Der Bub kam Montagfrüh um 06.26 Uhr zu Welt - und belegt nun den siebten Rang in der Thronfolge. Anders als ihre Schwägerin Kate, die sich kurz nach der Geburt ihrer drei Kinder mit diesen in der Öffentlichkeit zeigte, hatten der Herzog und die Herzogin von Sussex vorher in einer Mitteilung des Buckingham-Palastes klargestellt, "die Pläne rund um die Geburt privat zu halten".

Royal-Fans blickten vor der Ankunft des Sprösslings seit Wochen gespannt nach England. Für manche Twitter-User fühlte sich die Wartezeit wie eine gefühlte Ewigkeit an. Sie wurden kreativ und posteten witzige Memes rund um das Warten auf "Baby Sussex". Nun beglückwünschen sie die frisch gebackenen Eltern, darunter unter anderem auch die britische Premierministerin Theresa May.