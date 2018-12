Baby-Premiere: Diese Promis werden 2019 erstmals Eltern

Harry Shum Junior & Shelby Rabara

Erst im November kündigten "Glee"-Darsteller Harry Shum Junior und seine Frau Shelby Rabara, Schauspielerin und Tänzerin, via Instagram die frohe Botschaft bekannt. Am selben Tag zeigte Shelby bei den People's Choice Award ihren Babybauch am roten Teppich.