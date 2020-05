Ay Caramba, Hubertus Hohenlohe!

Selbst US-Riesen wie CNN , NBC und FOX baten um eine Wortspende des Prinzen, der in Sotschi im „ Ay Caramba“-Outfit für Aufsehen sorgen wird: „Ihr könnt mich den Mariachi-Prinz von Olympia nennen. Ich will unter den drei bestgekleideten Teilnehmern landen. Das ist die Medaille, die ich brauche.“ Nach dem Interview-Marathon würde er jetzt lieber auf Kur gehen, als in Sotschi neben Hirscher und Matt den Slalom-Hang zu bezwingen. Seinen 55. Geburtstag am Sonntag wird der Party-Tiger nicht auf der Tanzfläche, sondern im Flugzeug verbringen: „Ich feiere erst am Montag mit meiner Simona in Bologna nach.“ Sein Handy wird der Paparazzo-Prinz nach der Ankunft wieder in Empfang nehmen können. Er hatte Glück: Ein ehrlicher Finder steckte es in ein Kuvert nach Europa . Jetzt steht seinem Abflug am 5. Februar Richtung Sotschi nichts mehr im Wege: „Ich freue mich besonders auf das Ambiente im Dorf und auf die russischen Hostessen!“ Seit Oktober trainiere er im Schnee: „Das Training in Mexiko auf 2200 Metern war eher ein Höhentraining.“ Angst vor Terror-Anschlägen hat er nicht: „Das wäre kein schönes Ende meiner 30-jährigen Karriere.“