Familie statt Karriere: Bohlen verkündet Auszeit

Er zählt zu Deutschlands erfolgreichsten Entertainern. Ob als Juror bei DSDS, Das Supertalent oder als Hitproduzent – seit Jahrzehnten ist Dieter Bohlen dick im Geschäft. Nun will der Poptitan aber seiner Familie zuliebe kürzer treten, wie er gegenüber der Bild erklärte.

Für Familie nimmt Bohlen Auszeit

"Meine Familie musste in den letzten Jahren stark unter meinem Job leiden", erzählte der 64-Jährige, der nun eine berufliche Pause einlegen will. "Ich möchte mir jetzt mehr Zeit für sie nehmen. Ich will endlich mal, nach gefühlten 1.000 Jahren, einen Sommer haben, in dem ich ganz abschalten kann."

Der " Modern Talking"-Star träume davon, einfach mal nichts zu machen und seinen Sommerurlaub mit der Familie zu genießen. "Handy aus, im Boot um Menorca, Mallorca, Ibiza und nicht immer diese nervigen Anrufe", so Bohlen. "Ich möchte mal nichts machen und in den Himmel gucken, ohne zu denken: Ich muss noch einen Titel schreiben.“