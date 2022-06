Zweite Ehe für Habsburg: Auch diese britischen Royals heirateten zweimal

In einer romantischen und pompösen Zeremonie gaben Kaiserenkel Karl Habsburg und Francesca Thyssen-Bornemisza 1993 einander das Jawort in der Basilika von Mariazell. Nach 10 Jahren Ehe beschlossen sie, getrennte Wege zu gehen. Auf dem Papier blieben sie bis 2018 verheiratet. An die Öffentlichkeit ging Habsburg damit erst 2020 anlässlich der Veröffentlichung des Buches "Karl von Habsburg: Kaiserenkel zwischen den Zeiten".

Gleichzeitig verriet er da, dass es eine neue Frau an seiner Seite gäbe: die aus einer großen Portweinfamilie stammende Portugiesin Christian Reid. "Sie ist eine kultivierte und sensible Frau mit vornehmer Dezenz. Eine liebevolle Beraterin, oft wertvolle Kritikerin und immer für mich da, also eine Partnerin im besten Sinne des Wortes. Kurz, sie ist eine unglaubliche Bereicherung für mein Leben und ich bin glücklich, sie an meiner Seite zu haben", beschrieb er sie in seinem Buch.

Und jetzt hat er sie auch geehelicht. Mehr Infos dazu wird man aber kaum erfahren, sagte er doch schon in einem Gespräch (2020) mit dem KURIER: "Ich habe die Angewohnheit, dass ich zu keiner Gelegenheit privat aus der Familie erzähle, das mache ich nicht."