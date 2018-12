Zuckerbäckerball: Wer auf Nougat und Alkohol in der Torte schwört

Und welche süße Versuchung darf es sein? „Ich lass’ mich überraschen – ich denke, es wird etwas ganz Neues kreiert, aber ich wurde gefragt und habe gebeten, wenn es möglich ist, eine Schokoladentorte“, so Raimondi (halbe Ungarin aus Rumänien und halbe Österreicherin). „ Nougat und Alkohol“, so das Objekt der Begierde des Linzers Lippert. Gerade kurz vor Weihnachten passt es ja gut, sich mit Naschereien zu verwöhnen. Ildikó Raimondi verbringt das Fest der Feste übrigens in ihrer Heimat Rumänien. „Ich bin für zwei Tage bei meiner Mutter in Rumänien. Mehr erlaubt das Berufsleben leider nicht.“