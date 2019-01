Zuckerbäckerball: Die Nacht der 3000 Torten

Und heuer gab’s sogar zwei Prominententorten – Kammersängerin Ildikó Raimondi und Tenor Herbert Lippert durften sich darüber freuen. Beide gaben an dem Abend ein Best Of aus dem Programm "Omi" (Operette Made In Austria).

"Wir sind Operettenbotschafter und singen Johann Strauss, Leo Fall und Emmerich Kálmán", erzählten die beiden.

Aber auch die restlichen Besucher gingen nicht leer aus, 3000 Torten und andere süße Preise wurden bei der Riesentombola verlost.