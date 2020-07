Zauberer Magic Christian verrät, welchen Trick ihm Copperfield einst abkaufte

So ließ er dereinst Vera Russwurm in zwei Teilen zersägt auf der Bühne liegen und Barbara Wussow als schwebende Jungfrau allein im freien Raum. Und den damaligen Teamchef Herbert Prohaska klebte er an eine Säule, von der er sich lange nicht mehr befreien konnte.

Gelegentlich wurde es jedoch "haglich", wie der Wiener gern zu „heikel“ sagt. Als Magic Christian in den frühen 1980ern die Hollywood-Diva Joan Collins mit Tricks in der "Eden Bar" bezauberte, forderte diese ihn umgehend zum engen Tanz. "Es wäre beinahe zum Eklat gekommen", so erinnert er sich, "denn die Gute wurde dermaßen anlassig, dass ihr damaliger Ehemann offen mit Schlägen drohte."

Schön auch die Story, als er, eben frischgekürter dreimaliger Champion, in Wien-Schwechat landete, und dabei zufällig auf den Sonnenkönig Bruno Kreisky, am Zenit seiner Bundeskanzler-Ägide, traf. Plötzlich waren Dutzende Reporter und Fotografen in der VIP-Lounge. Kreisky begrüße sie bestgelaunt, bis ihn Magic Christian mitteilte: "Diesmal, Herr Doktor, ist der Presse wegen eines anderen Zauberers da ..."

Bei seiner 75er-Fete dabei: Die Fasslabends, Caroline Vasicek, die Stummvolls und Andy Lee Lang.