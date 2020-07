Worseg sorgt für Wirbel: Cooles Bikinishooting erhitzt die Gemüter

"Mein Zahnarzt hat gesagt, dass ich eine Krone brauche. Endlich jemand, der mich versteht!“ Selbst den bei so vielen verhassten Besuch beim Dentalmediziner kann man mit Humor nehmen.

Das dachte sich auch Zahnärztin Kristina Worseg, die sich immer wieder lustige Aktionen einfallen lässt (zb.olympische Zahnspiele und Co.) und jetzt in ihrer Wiener Innenstadtordination ein besonderes Shooting veranstaltete. Eine Pool-Party mitten in der Praxis.