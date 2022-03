Women of the Year: Diese Afghanin verkleidete sich jahrelang als Mann

Was tun in einer Welt, die Frauen feindselig gegenübersteht, wo man sich als Frau in ständiger Gefahr befindet, keinen Zugang zum Bildungs- und Arbeitsmarkt erhält? Nadia Ghulam wuchs in Afghanistan auf und lebte in genau solch einem Umfeld. Als sie acht Jahre alt war, wurde das Wohnhaus ihrer Familie dann auch noch durch eine Bombe zerstört, ihr Bruder kam dabei ums Leben und ihr Vater konnte nicht mehr zur Arbeit gehen. Also beschloss Nadia, die Identität ihres toten Bruders anzunehmen, um Geld für ihre Familie zu verdienen. „Ich dachte, das wäre die Lösung für einen Tag und dann würde sich alles wieder ändern.“

Aus dem einen Tag wurden dann aber über zehn Jahre, bis Nadia Ghulam nach Spanien auswanderte und das Buch „Das Geheimnis meines Turbans“ veröffentlichte. Am Dienstagabend wurde sie bei der "look! Women of the Year"-Gala im Park Hyatt Hotel in Wien als "Frau des Jahres" geehrt.