Wofür sich das Schauspieler-Paar Mariam Hage und Jack Hofer starkmacht

„Eigentlich wollten wir Weihnachten gemeinsam verbringen, aber mit den Eltern wollen wir auch feiern. Und heuer mit den ganzen Umständen muss man schauen, was möglich ist. Uns ist einfach wichtig, dass wir Zeit miteinander verbringen.“

Die Zweisamkeit tat ihnen auch in Lockdown-Zeiten gut. „Wir haben das Glück, dass wir zu zweit sind. Als es angefangen hat im März, war ich zwei Wochen alleine bei mir zu Hause. Wir wollten da keinen physischen Kontakt haben, weil ich gerade von einem Dreh in München zurückgekommen bin. Das war nicht leicht“, erzählt Mariam.

So hätte sie während dieser Zeit unzählige Male die Wohnung umgeräumt und Jack beschäftigte sich mit seiner Playstation.

Dennoch sehen sich die beiden in der glücklichen Lage, auch beruflich immer beschäftigt gewesen zu sein. „Ich muss mich jetzt für ,Euer Ehren‘ vorbereiten. Ich bin in der privilegierten Position, dass ich sagen kann, es ist nicht so schlimm für mich, die Kontakte einzuschränken. Es ist für mich nicht so ein Drama, zu Hause zu bleiben und spazieren zu gehen“, so Jack Hofer.

Und auch bei Mariam läuft es gut.