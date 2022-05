Wo heuer doch noch ein Wiener Opernball stattfinden kann

In Wien blieben die Türen der Staatsoper für das große Staatsgewalze heuer ja fest verschlossen – und doch kann auch in diesem Jahr ein Wiener Opernball gefeiert werden. Am 13. Mai findet im Cipriani in New York der "Viennese Opera Ball" statt. "Wir senden ein großes Zeichen der Liebe aus New York nach Österreich und rund um die Welt", so der künstlerische Leiter Daniel Serafin. Wie passend, immerhin lautet das Motto heuer "Love is in the Air".

Das kann Sandra Stockmayer nur unterstreichen, die heuer als Zeremonienmeisterin für die Choreografie der 13 Debütantenpaare verantwortlich zeichnet. Geprobt wird allerdings erst ab kommender Woche in New York, denn immerhin ist der Großteil des Jungdamen- und Jungherrenkomitees aus den USA.

"Die größte Herausforderung wird sicher der Wiener Walzer. Sie beginnen da ja wirklich bei null und müssen ihn von der Pike auf lernen. Außerdem sind die Amerikaner ja auch nicht gewohnt, dass so eng getanzt wird", erklärt Stockmayer dem KURIER.