Wiener Christmas Salon: Wo das ganze Jahr Weihnachten ist

Und um die Kleinsten geht’s auch am 12. Dezember, wenn Sprenger, Lichtenberger & Co. unter dem Motto „Schneewittchen rettet Weihnachten“ beim „Energy for Life“-Weihnachtsball für sozial benachteiligte Kinder in der Wiener Hofburg mit dabei sein werden.

„Mir ist das sehr lieb und ein ganz großes Herzensbedürfnis, weil da kommen wirklich Kinder, die es nicht leicht haben im Leben, und denen schenken wir das. Und das ist sowieso für mich als Schauspieler und Regisseur ein Beweggrund, meinen Beruf auszuüben. Ich gebe so gern dem Publikum, und das ist sowieso ein besonders würdiges Publikum. Und da freut es mich ganz besonders, für die was machen zu können“, so der künstlerische Leiter Gernot Kranner.