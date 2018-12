Wie Stefan Petzner auf den Hass im Netz reagiert

Stefan Petzners Teilnahme bei der beliebten ORF-Show "Dancing Stars" hat hohe Wellen geschlagen und viele Reaktionen hervorgerufen - und nicht nur gute.

Ein Ex-Politiker in einem Unterhaltungsformat, für viele nicht vorstellbar. Es hagelte in diversen Foren viel Kritik und teilweise böse Kommentare.

"Wirklich bissl heftig, was da teilweise an Hass im Netz abgeht und so alles gepostet und geschrieben wird", so der ehemalige BZÖler auf Instagram.