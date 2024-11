Wie sehr Senta Berger unter dem Tod ihres Mannes leidet

Vor einigen Tagen wurde im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt eine Retrospektive seiner Filme gezeigt. Auch Berger war dort zu Gast. Es war der erste öffentliche Auftritt nach dem Tod ihres Mannes.

Im Alter von 85 Jahren verstarb Regisseur Michael Verhoeven - 60 Jahre war er der Mann an der Seite von Schauspielerin Senta Berger .

"Es geht mir nicht so gut", ließ sie da die deutsche Bild wissen. "Ich freue mich über die Anerkennung, die der Michael in Memoriam erfährt. Vor allem seine vielseitige Art zu arbeiten, kommt zum Tragen, darüber bin ich froh", so Berger.

"Wir haben uns ja sehr früh kennengelernt, ich war gerade mal 22 und Michael 25. Er hat sein Geld für sein Medizinstudium verdient, indem er gelegentlich mal eine Rolle gespielt hat, mal am Theater, mal im Film. Dann sind wir beide erwachsen geworden. Wir haben uns zusammen entwickelt. Wir haben uns immer mehr entdeckt. Und immer mehr gewusst, wir gehören zusammen. Und wir konnten eben auch zusammenbleiben", erinnert sie sich gerne.

Der Weg zurück in die Öffentlichkeit würde ihr bei der Trauerarbeit helfen. Weihnachten wird sie mit ihren Kindern verbringen.