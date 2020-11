Wie man das Herz von Schlagerstar Melissa Naschenweng erobern kann

„Sie hat mich damals aber wirklich so hart kritisiert, dass ich heimgefahren bin und gesagt hab’: ,Nein, jetzt hör’ ich auf, jetzt lass’ ich es.’ Das war wirklich ein harter Schlag, aber das hat mich dann noch härter gemacht. Ich hab dann richtig angefangen zu kämpfen. Und sollte ich jemals in der Stadthalle Wien spielen, dann lade ich die Steffi natürlich herzlich ein und es gibt dann auch Nougatknöderl mit Füllung“, so die Sängerin, die mittlerweile Goldene Schallplatten und einen „Amadeus Award“ vorweisen kann.

