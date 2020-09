"Wie im Märchen": Primaballerina Maria Yakovleva ist frisch verliebt

Kennengelernt haben die beiden einander im Burggarten und sind dann gleich weiter ins Palmenhaus gegangen. "Das war nach dem Lockdown und es ist wie im Märchen", schwärmte die Ballerina von ihrem neuen Liebesglück.

Und Maria Yakovleva hat noch mehr Grund zur Freude. Immerhin feiert sie ein Jubiläum, denn sie ist seit 15 Jahren an der Wiener Staatsoper. "Das freut mich sehr, weil mein ganzes Berufsleben in Wien passiert ist. Das ist jetzt mein dritter Ballettdirektor und ich freue mich überhaupt, dass wir in die Saison starten dürfen. Übernächste Woche ist die erste Ballettvorstellung bei uns und darauf freue ich mich sehr."