"Wie ein Duracell-Haserl": Johanna Mikl-Leitner feierte groß ihren 60er

Riesen-Rummel in Klosterneuburg, denn dort hat Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Montag zu ihrem 60. Geburtstag geladen. Im Vorfeld ließen es sich auch die Klimaaktivisten nicht nehmen, ihr auf ihre besondere Weise zu "gratulieren". Fünf Personen sorgten Montagfrüh, teils festgeklebt, für eine Straßenblockade.

"Ich hab mir gedacht, bevor ich in die Politik gehe, heirate ich noch, weil wenn er mitkriegt, was die Politik bedeutet, dann lässt er mich stehen", grinste Johanna Mikl-Leitner.

Mit Andreas Mikl ist sie übrigens seit 32 Jahren verheiratet. "Was mir immer schon sehr imponiert hat, ist, dass sie auf Leute so gut zugehen kann. Und ihre Energie, da tun wir uns als Familie manchmal sehr schwer. Wir versuchen zwar immer wieder mit ihr Schritt zu halten, aber es ist nicht leicht. Ich versuche die ganze Zeit, bei ihr das Batteriefacherl, wie beim Duracell-Haserl, zu finden. Aber ich finde es nicht", lachte ihr Mann.

"Ich möchte dir mitgeben, dass du auf deine Gesundheit achtest. Ich wünsche dir viel Kraft, denn politische Arbeit ist kein Spaziergang. Und ich wünsche dir, dass dir immer das gelingt, was in Wahrheit das Entscheidende in der Politik ist, nämlich zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Schritt in die richtige Richtung zu setzen", so Alt-LH Erwin Pröll.

"Wenn man für die Hanni eine Sonate komponieren würde, müsste diese 24 Stunden lang sein, weil sie so viel Kondition hat", schmunzelte Pianist Rudolf Buchbinder.

"Ich wünsche ihr, dass sie ihre Qualität, Menschen zu verbinden, weiterbehält. Das ist wichtig für alle Österreicher", so Mörbisch-Intendant Alfons Haider, der Mikl-Leitner seit 35 Jahren kennt und sie als Freundin bezeichnet.

Ebenfalls dabei: Geigerin Lidia Baich, Model Barbara Meier und viele mehr.