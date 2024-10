Wie die Fans auf die neue "Pizzera & Jaus"-Nummer "Zirkusprinz" reagieren

"Es war der Versuch die märchenhafte Vorstellung bedingungsloser Liebe einzufangen, die natürlich im realen Leben nicht gesund ist und ein bisserl unmöglich ist. Im Song geht's um die Selbstaufgabe bis hin zum amourösen Suizid (...) Das haben wir versucht in Noten zu gießen", so Paul Pizzera dazu.

Auch auf Instagram setzten sich die euphorischen Kommentare fort. "Allein in diesem Lied, habt’s mehr über Gefühle gesprochen, wie die meisten Menschen in ihrem gesamten Leben! Hut ab! Sehr schön geworden! Trotz trauriger Thematik!" oder "Wahnsinn. Ein Lied das mittenrein geht. Ihr habt ausgesprochen, was viele nicht können. Danke dafür."

Die Fans sind sich also einig: Hitpotenzial!