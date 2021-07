Wie der ehemalige österreichische Adel heutzutage in Burgen und Schlössern lebt

Wie lebt es sich heutzutage in einer Burg oder einem Schloss? Johann-Philipp Spiegelfeld (40) geht dieser Frage in der neuen fünfteiligen ORF-Reihe "Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche" (ab 20. Juli, immer dienstags um 21.05 Uhr in ORF 2) nach.

Er selbst ist auch der Nachfahre eines altösterreichischen Adelsgeschlechts. "Meine Ahnen waren aber eher Statthalter", erzählt Spiegelfeld im KURIER-Gespräch. Übrigens: Heinrich Ferstel (1828–1883), der Architekt des City-Palais, taucht auch in der Galerie auf.

Der Moderator sieht sich aber keinesfalls als Adelsexperte, er ist im Brotberuf Pilot bei den Austrian Airlines und sehr froh darüber, selbst kein Schloss zu bewohnen. "Ich finde es schön, hinzufahren, aber bin dann auch wieder froh, zu Hause zu sein und fließendes, warmes Wasser zu haben und es generell warm zu haben", lacht er.