Wie Autor Thomas Brezina seinen Mann Ivo kennengelernt hat

Auf dem Frühstückstisch nahm auch sein Mann Ivo Platz. Die beiden erzählten, dass sie sich über die Gay-Dating-App "Grindr" kennengelernt hatten. "Wir hatten beide fast dieselbe Beschreibung: ,Neu in Brighton, suche Freunde'. Ich hab dann dem Ivo geschrieben: ,Let's have a drink' und dann eine Woche lang nicht mehr hineingeschaut. Er hat geantwortet, war aber verärgert, weil ich mich nicht gemeldet habe und hat mich blockiert. Meine Nachricht ging aber trotzdem durch", so Brezina.