Wie Arnold Schwarzenegger als Santa Claus aussieht: Erstes Bild vom Filmdreh

Hollywood-Gigant Arnold Schwarzenegger liebt Weihnachten, wie er via TikTok erzählte. "Als ich nach Amerika kam, waren meine Freunde vom Gold’s Gym so großzügig: Sie nahmen mich in der Weihnachtszeit zu sich und gaben mir das Gefühl, dazuzugehören und machten mich glücklich. Sie gaben mir Weihnachtsgeschenke, sie hatten wunderschöne Weihnachtsbäume und ich fühlte mich hier in den USA so aufgenommen, obwohl ich ein Ausländer war", so der Terminator.