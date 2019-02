Wer Michael Schottenberg beim "Dancing Stars"-Training pushte

Und schon ging das Training weiter, nicht aber ohne vorher dem Gast noch Rosen zu streuen: „Mike ist ein wunderschöner energetischer Mann, und der kann den Cha Cha Cha so leichtfüßig tanzen! Wahnsinn! Hab es gesehen! Und ich bewundere, dass er so weit gekommen ist. Ich mein, jeder der mehr als zwei Runden hier schafft ist ja in Wahrheit schon ein Held“, so Schottenberg.