Wer beim Jägerball in der Wiener Hofburg antanzte

Der kürzeste Jägerwitz: Zwei Jäger gehen am Wirtshaus vorbei ... Okay, vielleicht ein bissi frech, könnte aber eben auch als Geselligkeit ausgelegt werden. Also wiederum sehr passend zum 99. Jägerball, der Montagabend mit 5.000 Jagdbegeisterten in der Wiener Hofburg stattfand. Diesmal unter Wiener Patronanz.

Schon Kaiser Franz Joseph galt als begeisterter Jäger, soll er doch 55.000 Stück Wild zur Strecke gebracht haben. Daran muss Bürgermeister Michael Ludwig noch ein wenig arbeiten. Er hat das Wild zwar gerne auf seinem Teller, der Jagdschein fehlt aber noch. „Den möchte ich unbedingt machen.“