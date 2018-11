Wenn sich zwei Songcontest-Sieger in Wien treffen

Das ideale Rezept, den Eurovisions Song Contest zu gewinnen, gibt es nicht. Und dennoch haben zwei Ikonen der jüngsten Zeit so manches gemeinsam: Conchita (30) aus Österreich (Sieg 2014) und Netta Barzilai (25)aus Israel (Sieg 2018). Beide traten nicht nur mit starken Songs an, sondern bestachen auch durch ihre außergewöhnlichen Looks. Und natürlich nicht zu vergessen: Sie trugen jeweils wichtige Botschaften in die Welt.