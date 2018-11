Wenn sich Dita von Teese in Wien herumtreibt

Heute, Dienstag zeigt die US-amerikanische Burlesque-Künstlerin Dita von Teese (46) in der Wiener Stadthalle ihre hocherotische und sehr edle Show "The Art of the Teese". Sie hält sich aber schon seit gestern, Montag in der Bundeshauptstadt auf und lässt ihre Fans an ihrem Österreich-Aufenthalt teilhaben.

Und da kam sie gerade zum richtigen Zeitpunkt. In ihrer Instagram-Story zeigt sie das verschneite Wien von ihrem Hotelzimmer-Fenster aus. Durch Wien streifte sie übrigens mit ihrer Kollegin, Gia Genevieve, die auch einen Auftritt in der Show hat. Und da durfte eine Fiakerfahrt nicht fehlen. Oder zumindest die Kutsche als Fotomotiv.