Wenn sich Designer und Musiker Inspiration durch Kunst holen

Eine Retrospektive der besonderen Art gibt's jetzt in der Galerie bei der Albertina-Zetter in Wien zu sehen. Die Ausstellung "Josef Mikl. Works from Six Decades" zeigt Werke aus dem gesamten künstlerischen Schaffen des Wiener Künstlers, der im Jahr 2008 im Alter von 78 Jahren verstarb.

Bei der Eröffnung war auch seine Witwe, Brigitte Mikl-Brucker, die sich beeindruckt zeigte. "Was bei den Ausstellungen besonders auffällt, ist die Dynamik, welche die großformatigen farbintensiven Gemälde in der gut strukturierten Gegenüberstellung entwickeln."