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Austropromis

Wenn Promis ihre Kleiderschränke für den guten Zweck öffnen

Zugunsten der Krebshilfe Wien stöberten VIPs in ihren Kleiderschränken.
Lisa Trompisch und Stefanie Weichselbaum
11.06.2026, 20:04

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Drei Personen stehen lächelnd nebeneinander vor einer Werbewand mit dem Schriftzug „LIU·JO“.

Um Platz für die Sommergarderobe zu machen, ist jetzt die perfekte Zeit, den Kleiderkasten wieder einmal so richtig auszuräumen. Einige Promis haben diese Aufgabe gleich mit dem guten Zweck verbunden, denn sie spendeten die Stücke für den Flohmarkt von "Dancer against Cancer"-Obfrau Yvonne Rueff

Am Donnerstagabend wechselte bei Liu Jo in der Wiener Innenstadt also das eine oder andere Kleidungsstück den Besitzer. Das Geld aus den Verkäufen kommt natürlich dem Verein "Dancer against Cancer" zugute. Und da kamen 3.426  Euro zusammen.

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Promi-Flohmarkt

Heribert Kasper und Martin Leutgeb

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Promi-Flohmarkt

Nadja Maleh

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Promi-Flohmarkt

Tony Wegas mit Mama Hilde

Rueff selbst meinte, dass es ihr gar nicht so leicht fallen würde, sich von geliebter Kleidung zu trennen. "Ich werfe immer schon zwei oder drei Wochen vorher alles in einen Koffer, dann komme ich hierher und denke mir bei jedem Stück: ‚Bist du dir sicher?‘ Aber es sind jetzt schon viele Sachen weg und ich schau gar nicht mehr hin", verrät sie lachend ihre Strategie.

Christina "Mausi" Lugner feierte zum 33. Mal ihren 29. Geburtstag.

Kabarettist Christoph Fälbl hat von Kleiderspenden abgesehen: "Meine Sachen wollen die Leute nicht. So kurze Beine hat niemand", grinst er. Die gute Sache unterstützt er natürlich trotzdem gerne, wie auch seine Kollegin Nadja Maleh, Sänger Tony Wegas und viele mehr.

Krebs Wien
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