Wenn Promis ihre Kleiderschränke für den guten Zweck öffnen

Um Platz für die Sommergarderobe zu machen, ist jetzt die perfekte Zeit, den Kleiderkasten wieder einmal so richtig auszuräumen. Einige Promis haben diese Aufgabe gleich mit dem guten Zweck verbunden, denn sie spendeten die Stücke für den Flohmarkt von "Dancer against Cancer"-Obfrau Yvonne Rueff.

Am Donnerstagabend wechselte bei Liu Jo in der Wiener Innenstadt also das eine oder andere Kleidungsstück den Besitzer. Das Geld aus den Verkäufen kommt natürlich dem Verein "Dancer against Cancer" zugute. Und da kamen 3.426 Euro zusammen.