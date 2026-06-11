Wenn Promis ihre Kleiderschränke für den guten Zweck öffnen
Um Platz für die Sommergarderobe zu machen, ist jetzt die perfekte Zeit, den Kleiderkasten wieder einmal so richtig auszuräumen. Einige Promis haben diese Aufgabe gleich mit dem guten Zweck verbunden, denn sie spendeten die Stücke für den Flohmarkt von "Dancer against Cancer"-Obfrau Yvonne Rueff.
Am Donnerstagabend wechselte bei Liu Jo in der Wiener Innenstadt also das eine oder andere Kleidungsstück den Besitzer. Das Geld aus den Verkäufen kommt natürlich dem Verein "Dancer against Cancer" zugute. Und da kamen 3.426 Euro zusammen.
Promi-Flohmarkt
Heribert Kasper und Martin Leutgeb
Promi-Flohmarkt
Nadja Maleh
Promi-Flohmarkt
Tony Wegas mit Mama Hilde
Rueff selbst meinte, dass es ihr gar nicht so leicht fallen würde, sich von geliebter Kleidung zu trennen. "Ich werfe immer schon zwei oder drei Wochen vorher alles in einen Koffer, dann komme ich hierher und denke mir bei jedem Stück: ‚Bist du dir sicher?‘ Aber es sind jetzt schon viele Sachen weg und ich schau gar nicht mehr hin", verrät sie lachend ihre Strategie.
Kabarettist Christoph Fälbl hat von Kleiderspenden abgesehen: "Meine Sachen wollen die Leute nicht. So kurze Beine hat niemand", grinst er. Die gute Sache unterstützt er natürlich trotzdem gerne, wie auch seine Kollegin Nadja Maleh, Sänger Tony Wegas und viele mehr.
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