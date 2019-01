Wenn der DJ Ötzi den Herd anwirft

Seit 20 Jahren heizt Gerry Friedle (47) unter dem Künstlernamen DJ Ötzi mit seiner Musik nun schon ordentlich ein. Anlässlich dieses Jubiläums heizte er nun den Herd an – quasi zurück zum Ursprung. Er absolvierte ja eine Ausbildung zum Koch und tischte Kürbissuppe, Schnitzel und Kaiserschmarren auf. Immer an seiner Seite: Ehefrau Sonja. „Dafür bin ich dankbar. Sie ist mein Fels in der Brandung“, so Friedle.