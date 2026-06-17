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Wenn Dany Sigel über ihr Uroma-Dasein erzählt

Dany Sigel ist dreifache Uroma und hat darüber mit Konstanze Breitebner gesprochen.
17.06.2026, 18:06

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Zwei Frauen umarmen sich vor gemustertem Hintergrund.

Die Schauspielerin Konstanze Breitebner (66) wurde vor fünf Jahren Oma und lädt in ihren Podcast "Generation O ... wie Omi" prominente Großmütter ein. 

In der neuesten Folge ist Schauspielkollegin Dany Sigel (86) zu Gast, die sogar schon dreifache Ur-Omi ist. "Von nun an bin ich die Clanchefin", lacht sie.

Denn ihre Kinder, Enkel und Urenkel fragen sie um Rat. Alt fühlt sie sich denn übrigens gar nicht: "Ich bin gereift wie ein Cognac im Fass".

Warum in Konstanze Breitebners Krimi-Debüt just der Regisseur sterben muss

Und das beweist sie, indem sie nach wie vor dreht, erst kürzlich für "Die Toten von Salzburg."

Salzburg
kurier.at, SW  | 

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