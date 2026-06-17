Wenn Dany Sigel über ihr Uroma-Dasein erzählt

Die Schauspielerin Konstanze Breitebner (66) wurde vor fünf Jahren Oma und lädt in ihren Podcast "Generation O ... wie Omi" prominente Großmütter ein.

In der neuesten Folge ist Schauspielkollegin Dany Sigel (86) zu Gast, die sogar schon dreifache Ur-Omi ist. "Von nun an bin ich die Clanchefin", lacht sie.