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Wenn Dany Sigel über ihr Uroma-Dasein erzählt
Dany Sigel ist dreifache Uroma und hat darüber mit Konstanze Breitebner gesprochen.
Die Schauspielerin Konstanze Breitebner (66) wurde vor fünf Jahren Oma und lädt in ihren Podcast "Generation O ... wie Omi" prominente Großmütter ein.
In der neuesten Folge ist Schauspielkollegin Dany Sigel (86) zu Gast, die sogar schon dreifache Ur-Omi ist. "Von nun an bin ich die Clanchefin", lacht sie.
Denn ihre Kinder, Enkel und Urenkel fragen sie um Rat. Alt fühlt sie sich denn übrigens gar nicht: "Ich bin gereift wie ein Cognac im Fass".
Und das beweist sie, indem sie nach wie vor dreht, erst kürzlich für "Die Toten von Salzburg."
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